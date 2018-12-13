كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 01:51 مساءً - إليك العلاج المصنوع من زيت اللوز لـ ترطيب شفاهك

الكثير يتعرض لجفاف الشفتين خاصة خلال فصل الشتاء، وقد تكون الشفاه المتشققة مؤلمة في كثير من الأحيان، كما أنها تسبب نزيفا في أغلب الأوقات، ولتتجنب كل ذلك يجب أن تحافظى على ترطيب شفاهك طوال الوقت لمنع التشقق والجفاف، وهناك بعض العلاجات الإضافية لعلاج هذا التشقق بعيداً عن استخدام مرهم الترطيب، وإليك العلاج المصنوع من زيت اللوز كما نشره موقع "boldsky".

زيت شفة اللوز الدهني للشفاه

مكونات

5-10 قطرات من زيت اللوز

1 ملعقة طعام حبيبة سكر

1 ملعقة طعام عسل عضوي

1 فيتامين E كبسولة

الطريقة

- ضع قليلاً من العسل الخام في قدر لمدة 20- 30 ثانية.

- الآن نقل هذا إلى وعاء نظيف وإضافة السكر المحبب فيه.

- الخطوة التالية هي إضافة زيت فيتامين E وقرص فيتامين E مع دبوس الأمان وصب الزيت في الخليط.

- إضافة بضع قطرات من زيت اللوز والجمع بين جميع المكونات بشكل جيد مع مساعدة من ملعقة.

- الآن تخزين هذا في جرة زجاجية محكمة الإغلاق.

- خذ بعض من هذا فرك وتطبيقه على شفتيك، افركها بحركة دائرية لمدة 5 دقائق ثم اغسلها في ماء عادي.

- لن يساعد فقط في إزالة خلايا الجلد الميتة ولكن أيضا سيجعل بشرتك ناعمة وسلسة

فوائد زيت اللوز

زيت اللوز يستخدم على نطاق واسع في منتجات العناية بالبشرة، ويساعد في إزالة خلايا الجلد الميتة من الجلد مما يجعلها ناعمة، كما أنه يساعد في تجديد شباب الجلد عن طريق تغذية الشفاه بشكل عميق.

فوائد السكر

يعتبر السكر مقشرًا طبيعياً يساعد في التخلص من خلايا الجلد الميتة، ويجعل الشفاه تبدو بلون وردي، وبالتالي يتم استخدامه على نطاق واسع في التدليك.

فوائد العسل

كونه مرطب طبيعي يساعد في الحفاظ على البشرة رطبة طوال الوقت، جنباً إلى جنب مع ترطيب الشفاه، كما أنه يساعد في إشراق الشفاه الداكنة، وبالتالي سوف تعطيك تلك الشفاه الناعمة والوردي واللامعة

فوائد فيتامين E

كلنا نعرف فوائد فيتامين E على الجلد، إنه أحد أفضل الحلول للشفتين المتشابكة، ويرطب ويجعل الشفاه ناعمة، يمكنك تطبيق زيت فيتامين E بانتظام على شفتيك لمنع جفاف الشفاه الجافة.