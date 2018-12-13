كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 01:51 مساءً - مؤتمر كلية الدراسات الإسلامية بالأزهر يواصل أعماله لليوم الثانى

واصل مؤتمر كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين بجامعة الأزهر، والمنعقد بعنوان "العلوم الإسلامية ودورها فى ترسيخ القيم المجتمعية"، أعماله لليوم الثانى على التوالى، جلساته، حيث ترأس الجلسة الأولى باليوم الثانى الدكتور عبد الفتاح عبد الغني العوارى عميد كلية أصول الدين.

ويهدف المؤتمر بيان دور العلوم الإسلامية في تجديد الفكر الإسلامي وتنمية الوعي وتثبيت القيم ومناقشة قضايا الأمة المعاصرة والتحديات التي تواجهها ومحاولة وضع الحلول، وإبراز الفهم الصحيح للإسلام في تحقيق الأمن المجتمعي ومكافحة التطرف والعنف من خلال عرض الأوراق العلمية في مجال العلوم الإسلامية ومحاولة الخروج بتوصيات تعزز دور المؤسسات الإسلامية العلمية والبحثية.

كما يهدف المؤتمر تصحيح بعض المفاهيم التي يتم استخدامها بمعان مطلقة تعبر – أحيانا – عن وجهات نظر خاصة مما يؤدي إلى اللبس بين الصواب والخطأ والحق والباطل، وتوجيه البحث العلمي ونتائجه نحو تطبيق المقاصد العامة للشريعة الإسلامية الغراء بهدف تطوير واقع الأمة وتسليط الضوء على المعاني الإنسانية والقيم المجتمعية التي دعا إليها ورسخها الدين الإسلامي الحنيف، وإصلاح ما تم تشويهه في كثير من الأحكام جراء الفهم السقيم لكثير من النصوص القرآنية والنبوية وأقوال بعض العلماء وآرائهم.