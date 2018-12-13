كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 01:51 مساءً - تشكيل لجنة لفحص أثرية تمثال روض الفرج

أمرت نيابة شمال القاهرة، بتشكيل لجنة أثرية لمعاينة وفحص تمثال عثر عليه بحوزة 3 أشخاص، في منطقة روض الفرج، لبيان ما إذا كان أثريا بالفعل أم مزيفا، وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة التحريات اللازمة حول الواقعة.

وتبين أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة روض الفرج، لمتابعة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط «إسماعيل. س. ح» 50 سنة، مقاول خرسانات، ومقيم بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزته حقيبة من البلاستيك، داخلها تمثال على شكل فرعوني من حجر الديوريت مُطعم بالذهب (يشتبه في أثريته)، و«سعيد. إ. م» 60 سنة بالمعاش، و«عماد. ع. ع» 46 سنة موظف.

وبمواجهتهم، أقر الأول بعثوره على التمثال المضبوط أسفل جبل السخنة بالمنطقة الصناعية في القطامية، وتقابله مع الثاني والثالث لمساعدته كوسطاء في التصرف فيه بالبيع، ليؤكدا ما جاء في أقوال الأول.

تحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق مع المتهمين.