كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 01:51 مساءً - تقارير فرنسية: مصر تنافس جنوب إفريقيا على تنظيم أمم إفريقيا 2019

كأس الأمم الإفريقية

كشفت شبكة "فوتبول فرنس" الفرنسية، أنّ هناك دولتان تتنافس على استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، في يونيو المقبل.

وكان من المقرر أن تستضيف الكاميرون البطولة خلال العام المقبل، إلا أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر سحب التنظيم منها، بسبب التأخر في الانتهاء من الملاعب المُستضيفة للبطولة.

واعتذرت المغرب عن الترشح لاستضافة أمم إفريقيا 2019 بعد سحبها من الكاميرون لعدم جاهزية البنية التحتية لها والتأخر في إنشاء الملاعب.

وقالت الشبكة في تقريرها: "بعد قرار المغرب بعدم الترشح بدلًا من الكاميرون، الآن مصر، تريد استضافة المسابقة في يونيو المُقبل".

وأضافت الشبكة في تقريرها: "يتعين الآن على الاتحاد المصري لكرة القدم، تقديم ملف الاستضافة للكاف، ويجب أنّ يكون أفضل من ملف جنوب أفريقيا".

وأنهت الشبكة: "الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سيعلن عن البلد المُضيف لكاف 2019 في التاسع من يناير المقبل".