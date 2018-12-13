كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 01:51 مساءً - المئات يؤدون صلاة الجنازة على الكاتب الصحفى الراحل إبراهيم سعدة

إبراهيم سعدة

أدى المئات من المصليين صلاة الجنازة على الكاتب الصحفى الراحل إبراهيم سعدة رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة أخبار اليوم، بحضور لفيف من كبار الصحفيين والفنانين.

وشارك فى أداء صلاة الجنازة على الراحل إبراهيم سعدة الكاتب الصحفى ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، والكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين، والكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفى سمير رجب، وجلال ديودار، وعدد كبير من الصحفيين، بالإضافة إلى محمد أبو العنين رجل الأعمال، وحسن حمدى رئيس النادى الأهلى الأسبق والدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية الأسبق والفنانة يسرا والفنان خالد سليم.

ومن المقرر أن تتوجه الجنازة إلى مقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر طريق الواحات البحرية.

وكان الكاتب الصحفى الكبير إبراهيم سعدة، قد توفى مساء أمس الأربعاء بعد صراع طويل مع المرض.