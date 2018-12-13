كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 01:51 مساءً - الداخلية تطلب حصر المجازر الحكومية لدراسة تأمينها

قال الدكتور حسن الجعويني، رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر، إن وزارة الداخلية طالبت حصر عدد المجازر الموجودة في المحافظات، التي تصل أعدادهم إلى 479 مجزرا، بينهم 462 مجزرا حكوميا، والبقية مجازر خاصة ومسئولون عن تأمين أنفسهم، أما الحكومية فسيتم إخطار الوزارة بها لدراسة إمكانية التأمين.

وأكد «الجعويني» أن ذلك يعد دليلا على بدء التحرك والاستجابة لأحد مطالب الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء البيطريين، التي عقدت في 23 نوفمبر الماضي، وأكدت ضرورة حماية البيطريين في المجازر والتفتيش.