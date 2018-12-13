كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 01:51 مساءً - الخارجية الفرنسية : تم قرصنة بيانات المسافرين على موقع الوزراة

أ ف ب

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية فى بيان الخميس، أن "بيانات شخصية" لمسافرين على موقع للوزارة تعرضت للقرصنة، موضحة أنها تتضمن "معطيات حساسة".

وكانت الوزارة فتحت منذ 2010 خدمة "أريان" التى تسمح للمسافرين فى مهمة أو رحلة إلى الخارج بالتسجيل على الإنترنت خصوصا للحصول على المعلومات المتعلقة بأمنهم خلال تنقلاتهم. وقال البيان أن "بيانات شخصية مسجلة" على هذه المنصة "سرقت" و"يمكن أن تستخدم لغير أغراضها".