كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 01:51 مساءً - "السلطانة هيام" تخطف الأضواء داخل نادي الزمالك

السلطانة هيام

خطفت الممثلة التركية، مريم أوزرلي، الشهيرة بـ"السلطانة هيام"، في المسلسل التركي "حريم السلطان"، الأنظار داخل نادي الزمالك، بعدما تواجدت في مقر القلعة البيضاء خلال الساعات القليلة الماضية.

والتف أعضاء نادي الزمالك، حول الممثلة التركية، التي حرصت على التواجد داخل ملعب النادي لممارسة كرة القدم، حيث نشرت عبر صفحتها على "إنستجرام"، فيديو لها وهى تمارس كرة القدم، مرتدية قميص الزمالك، وأحرزت هدفًا كوميديًا.