كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 01:51 مساءً - مران بدني مكثف لمعلول وأزارو في تدريبات الأهلي
أزارو
خاض وليد أزارو، وعلي معلول، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانا بدنيا اليوم على ملعب التتش وأدى الثنائي تدريبات بدنية، ثم أديا تدريبات بالكرة لتجهيزهما للمشاركة في مران الفريق الجماعي عقب مواجهة جيما الأثيوبي في ذهاب دور الـ32 لبطولة أفريقيا.
واشتكى معلول من إصابة في العضلة الضامة وبدأ المشاركة بشكل تدريجي في المران الجماعي، فيما اشتكى أزارو من إصابة في العضلة الخلفية.
وخضع معلول وأزارو لبرنامج بدني مكثف في ملعب التتش، وقطعا شوطا كبيرا نحو العودة والتواجد مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.
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