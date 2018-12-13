كتب ياسر ابراهيم - الخميس 13 ديسمبر 2018 01:51 مساءً - مؤمن زكريا يشارك في مران الغائبين

مؤمن زكريا

شارك مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مواجهة جيما الإثيوبي، والذي أقيم على ملعب التتش صباح اليوم، تحت إشراف سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني.

واشتكى مؤمن، من إصابة بإجهاد في العضلة الخلفية واكتفى بجلسات في «الجيم» عقب مواجهة طلائع الجيش الأخيرة والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر في بطولة الدوري العام.

ويستعد مؤمن للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي عقب انتهاء مباراة «جيما الأثيوبي» المقرر لها غدًا ببرج العرب في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.