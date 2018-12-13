بالفيديو| نيكول سابا تعلق على ارتدائها "فستان زفاف البحيري": "إحساس غريب"

أثارت الفنانة اللبنانية نيكول سابا حالة من الجدل قبل أيام، بعد ظهورها بفستان زفاف مرصع بالألماس بلغت قيمته نحو 180 مليون جنيه خلال عرض الأزياء السنوي للمصمم هاني البحيري، الإثنين الماضي.

وفي أول تعليق لها على ارتدائها لهذا الفستان، نشرت نيكول مقاطع مصورة عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تظهر لحظات عرضها للفستان بالديفيله، وعلقت عليه قائلة: "غريب الإحساس لما الواحدة تلبس فستان فرح لتاني مرة".

وكان المصمم هاني البحيري أوضح أن المجوهرات في فستان نيكول سابا وراء وصول سعره إلى 10 ملايين دولار، قائلا: "نحاول الفخر بالصناعة المصرية أمام العالم، وشعارنا في تصميم الأزياء (البس المصري وافتخر)".

وأضاف "البحيري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "TEN"، أنه جرى تصميم الفستان من أجل تشجيع الصناعة المصرية، و"نحن علينا الفخر بالصناعة المصرية، واستطعنا عمل جدل وتشويق في الشارع المصري لأننا جيبنا لبنانية ترتدي فستان من الصناعة المصرية".

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