بالفيديو| ملخص حوار يسرا مع رحمة خالد: كنت زي الولاد وأنا صغيرة

حلت الفنانة يسرا، صباح اليوم، ضيفة مع الإعلامية رحمة خالد، أول مذيعة من ذوي القدرات الخاصة في العالم، على برنامج 8 الصبح، المذاع عبر فضائية DMC متحدثة عن طفولتها ونشأتها، وكذلك المجال الفني، والحب والإنجاب في حياتها.

وقالت يسرا في بداية البرنامج، "كنت طفلة شقية جدًا زي الولد، بس لما كبرت عقلت"، وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية رحمة خالد، "عرفتي تطلعي طفولتي، أنا بموت في الأطفال وكان نفسي يكون عندي أطفال بس ربنا مكتبليش، واللي ربنا كتبه أحسن من اللي أنا عايزاه".

وتحدثت يسرا عن أشد ما تكرهه هو الخيانة، "أنا بكره الخيانة، خيانة الصداقة الأمانة، أو الطعن في الضهر"، وأكثر ما يسعدها نجاحها ورؤية من حولها سعداء.

تطرقت الفنانة يسرا كذلك للحديث عن طعامها المفضل والأكل خلال البرنامج، "بحب الأكل جدا، وأكلتي المفضلة هي الملوخية"، كما تحدثت عن الحب في حياتها موضحة أنها لا تعرف كيف تعيش من غير حب، "بحب كل حاجة حواليا، بحب كل حاجة ربنا إدهالي، بحب أمي وجوزي وأصحابي". وأضافت أنها كذلك تحب أولاد أصدقائها.

يٌذكر أن المنتج السينمائي هشام سليمان، رئيس مجموعة قنوات "dmc"، أعلن انضمام السباحة والبطلة البارالمبية من ذوي القدرات الخاصة، رحمة خالد، إلى مذيعي برنامج "8 الصبح"، وكان ظهورها، يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح سليمان، أن شبكة قنوات "dmc" كانت حريصة على تحقيق حلم "رحمة"، وتم تدريبها على مدار الأسابيع الماضية على يد كبار المتخصصين.

رحمة خالد تخرجت في معهد "الألسن" للسياحة والفنادق قسم دراسات سياحية، العام الجاري، وتميزت بتفوقها الرياضي في السباحة والتنس وكرة السلة، وحصلت على المركز الأول في بطولة السباحة بأولمبياد "البارالمبية"، وبطولة الجمهورية عام 2010، كما حضرت مؤتمر الشباب الأول المقام في لبنان على هامش البطولة الإقليمية العاشرة، كمتحدث رسمي لذوي القدرات الخاصة، وفازت بلقب المرأة الأكثر تأثيرًا لعام 2015، كأصغر فتاة سنًا في قائمة النساء المصريات، حصولًا على اللقب.

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