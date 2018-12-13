متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعتبر خبير التجميل المثير للجدل "فيفو" من الأشخاص المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يجعله محط الأنظار في أي عمل أو تصرف يقوم به.
وتحدث فيفو لـ"فوشيا" عن موقفه من ردود الفعل عليه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كما تطرق للتعليق على مكياج خبير التجميل داني كامل.
وكشف خبير التجميل عن مدى إمكانية التعامل مع النجمات والاهتمام بجمالهن، على غرار داني كامل.
التفاصيل عبر الفيديو التالي:
شكرا لقرائتكم خبر عن فيفو: لا أقبل التعامل مع النجمات.. وهذا مصير من يهدّدني! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة فوشيا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي فوشيا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .