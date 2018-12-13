فيفو: لا أقبل التعامل مع النجمات.. وهذا مصير من يهدّدني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعتبر خبير التجميل المثير للجدل "فيفو" من الأشخاص المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يجعله محط الأنظار في أي عمل أو تصرف يقوم به.

وتحدث فيفو لـ"فوشيا" عن موقفه من ردود الفعل عليه عبر مواقع التواصل الإجتماعي، كما تطرق للتعليق على مكياج خبير التجميل داني كامل.

وكشف خبير التجميل عن مدى إمكانية التعامل مع النجمات والاهتمام بجمالهن، على غرار داني كامل.

التفاصيل عبر الفيديو التالي: