نظرة أولى على التعاون المرتقب "Shrimps x Converse"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قبل خمس سنوات، أطلقت هانا فايلاند علامة Shrimps، فاحتضنت قماش الفرو الصناعي ووضعته على خريطة صناعة الأزياء، وفي عام 2015 توسعت العلامة التجارية من علامة خاصة بالقطع الخارجية لتشمل أزياء جاهزة للارتداء، والآن من خلال شراكتها مع علامة الأحذية الرياضية الشهيرة كونفيرس، ستترك العلامة البريطانية بصمتها في سوق الأحذية الرياضية بإطلاقها زوجين رائعين من الأحذية.

وقالت المصممة البالغة من العمر 28 عامًا، والتي أطلقت في وقتٍ سابق من هذا العام مجموعة من الإكسسوارات المنزلية الداخلية الناجحة بالتعاون مع شركة Habitat، في بيان :"لقد ارتديت أحذية كونفيرس باستمرار منذ أن كنت طفلة، وهذا هو السبب الذي جعلني أرغب في العمل معهم كثيرًا"، وأضافت: "إنها أحذية تشبه أي حذاء أخر".

وأخذت فايلاند شكل حذاء كونفيرس وان ستار الكلاسيكيو، وأعادت تقديمه مصنوعًا من الجلد الوردي المطبع بورود حمراء، ونعل خارجي مطاطي وردي مطابق، وزينت الكعب بشريط من الفرو الصناعي، وقامت أيضًا بإعادة تصميم حذاء تشاك 70 هاي باستخدامها قماشًا أبيض اللون مطبعًا بوجوه كرتونية أيقونية للعلامة البريطانية، وأضافت له نعلا مطاطيا أسود سميكا، وزينت الكعب بشريط من الفرو الأسود.

راجعت المصممة أرشيف علامتها عند تصميم الأحذية، وتحدثت عن الأمر قائلة: "إنّ طبعة الرسمة الكرتونية هي أول طبعة أقوم بتصميمها لعلامتي التجارية".

إلى جانب الأحذية، تشمل المجموعة بدلة رياضية بيضاء رائعة، مطبعة برسوم كرتونية متعددة من الألوان، والتي سوف تبرز بلا شك في جميع أنحاء مِنصة إنستغرام.

وسيتم إطلاق مجموعة Shrimps x Converse في 13 كانون الأول في متاجر كونفيرس وشريمبس، أما قِطعها فتتراوح أسعارها بين 35 جنيهًا إسترلينيًا و 100 جنيه إسترليني.