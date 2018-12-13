في ذكراها الثانية.. قصة زبيدة ثروت مع العندليب وبيليه و"السرطان"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صاحبة لقب "قطة السينما العربية"، وأجمل عيون مصرية، اختارتها مجلة الكواكب عام 1955 للفوز بلقب أجمل فتاة في الشرق، إنها الفنانة الكبيرة زبيدة ثروت، وبمناسبة الذكرى الثانية لرحيلها الذي يوافق اليوم 13 ديسمبر، ترصد لكم "فوشيا" أبرز ما في مشوارها الفني والشخصي.

لفتت زبيدة ثروت أنظار المنتجين والمخرجين، وذلك بعد فوزها بلقب ملكة جمال المراهقات، فشاركت في أول عمل سينمائي من خلال فيلم "دليلة"، أمام النجمة شادية، والعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، بمشهد صغير لا يتعدى الدقيقة وذلك عام 1956.

انطلقت زبيدة ثروت إلى عالم النجومية من خلال مشاركتها في فيلم "يوم من عمري"، وأطلق عليها النقاد الفنيون لقب ملكة الرومانسية، إذ برعت في أداء أدوارها برومانسية كبيرة فهي البنت البريئة والزوجة المتفانية المخلصة.

تقول زبيدة ثروت، إنها تعلمت في مدرسة عربية وليست أجنبية، ووالدها ووالدتها كانا متشددين، وكان شعرها طويلًا منذ صغرها، وكانت إحدى جاراتها تجلس لتتأمل جمالها؛ كونها كانت تريد إنجاب فتاة تشبهها.

زبيدة ثروت والمكياج

وأكدت زبيدة ثروت أنها لا تحب الإكسسوارات ولا تهتم بالميكاج، موضحة أنها تحب الطبيعة وكانت تذهب للطبيب دون مكياج أو طلاء أظافر، قائلًة: "بخرج بعبلي كده".

قصة حب وحيدة في حياتها

طلبها عبدالحليم حافظ، للزواج دون معرفتها حيث ذهب إلى والدها الذي رفضه قائلاً: "مجوزش بنتي لمغنواتي"، واعترف العندليب بحبه لها بعد زواجها وإنجابها، حيث كانت تتمنى الزواج منه، وكانت وصيتها أنها طلبت في حال وفاتها أن تدفن إلى جانبه لشدة حبها له.

بيليه وحكاية طلبها للزواج

التقت زبيدة ثروت بالجوهرة السوداء، ملك الكرة البرازيلية "بيليه" فى الكويت، وسط زحام شديد بعد دخولها فندق هيلتون، وعندما ذهبت للمصعد التقى بها ملك الساحرة المستديرة، وقال لها نحن زميلان، فردت بأنها لم تلعب كرة القدم من قبل، ليرد عليها بأنه قام بتمثيل ٣ أفلام من قبل.

وعندما سألته كيف عرف أنها ممثلة، فقال إنه مجرد تخمين، فلا يمكن أن تكون بمثل هذا الجمال ولا تكون ممثلة، ورغم أنه كان يُخمن أنها فرنسية أو تركية، همس له البعض بأنها مصرية، وقالت له أنه أشهر لاعب كرة قدم، فأكد لها أنه يجب ألا تصدق ما يقوله البعض حتى ترى بعينيها الجميلتين جدًا.

وطلبها بيليه للزواج بسبب جمالها الخلّاب، وكاد يخطفها معه إلى البرازيل، وعندما حضر للقاهرة للعب مباراة ودية أمام النادى الأهلي، تواجدت زبيدة ثروت في الملاعب المصرية، وصفقت له بعدما أحرز هدفين رائعين.

معاناتها مع السرطان

عانت زبيدة ثروت، مع مرض السرطان بسبب تدخين السجائر المستمر، وعرض عليها إجراء عملية جراحية خارج مصر لكنها رفضت، لأنها كانت ترغب في إجرائها داخل مصر.

تجسيد سيرتها الذاتية

تلقت عرضًا مغريًا قيمته مليون جنيه من إحدى المحطات الفضائية، مقابل تسجيل قصة حياتها ومشوارها الفني في حلقات تُعرض على شاشة التلفزيون في رمضان، وأبدت استعدادها لتسجيل مشوارها الفني وما يتعلق برحلتها منذ بداية مشوارها حتى آخر عمل شاركت فيه بشرط الابتعاد عن حياتها الخاصة مؤكدة أنها ترفض الاتجار بخصوصياتها أو التعريض بزملائها القدامى.

أشرف على علاج الفنانة زبيدة ثروت حتى وفاتها الدكتور محمد عبد الوهاب آخر أزواج صديقة عمرها سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة.

أبرز أعمال زبيدة ثروت

من أبرز أعمال زبيدة ثروت، يوم من عمري، نساء في حياتي، شمس لا تغيب، في بيتنا رجل، الحب الضائع، زوجة غيورة جدًا، عاشت للحب، نصف عذراء، زمان ياحب، وآخر أفلامها في السبعينيات فيلم المذنبون، ثم مسرحية عائلة سعيدة جدًا، ثم سافرت للولايات المتحدة قبل عودتها إلى مصر وتوفيت فيها يوم 13 ديسمبر عن عمر ناهز 76 عامًا.