إيمي: ابتعدوا عن حياتي الشخصية.. وأمام الجمهور الكثير ليفهم معنى "النجم"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجّهت الفنانة المصرية، إيمي، رسالة قوية إلى الجمهور بشأن حياتها الخاصة، معلقة على حقيقة انفصالها عن زوجها غسان المولي بعد زواج استمر لمدة 10 سنوات.
كما عبرت إيمي عن رأيها من ردود الفعل التي طالت الفنانات في الآونة الأخيرة بسبب إطلالاتهن في المهرجانات، وكان آخرها مهرجان القاهرة السينمائي.
وفسّرت إيمي لـ "فوشيا" خلال حضورها حفل عرض أزياء هاني البحيري لخريف وشتاء 2019، كلمة "نجم" أو الفنان في العالم العربي، وما الفرق بينه وبين الجمهور.
التفاصيل عبر الفيديو التالي:
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