بثينة الرئيسي ولجين عمران ومهيرة عبدالعزيز بإطلالة خضراء في دبي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قادت الصدفة وحدها النجمات الخليجيات الثلاث، العُمانية بثينة الرئيسي، والإعلامية السعودية لجين عمران، والإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، إلى اختيار إطلالات الفساتين باللون الأخضر، خلال حضورهن أعمال قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب في مركز دبي التجاري العالمي.

ويبدو أن النجمات الخليجيات واكبن آخر صيحات الموضة في إطلالاتهن، والسير على خطى النجمات العالميات والعربيات اللاتي تفضلن إطلالات الفساتين باللون الأخضر، فتألقت بثينة الرئيسي بفستان ناعم منسدل اعتمدته بالقصة القصيرة من الأمام، من مصممة الأزياء الكويتية غدير البرجس.

وعلقت بثينة على الإطلالات الثلاث عبر "إنستغرام" قائلة: "ينطبق علينا مثل.. يا محاسن الصدف.. وجمعنا اللون.. وعلى قولة لجين دربنا دوم أخضر إن شاء الله".

واختارت مهيرة عبدالعزيز قطعة استثنائية من مصممة الأزياء العراقية زينة زكي، فاعتمدت فستان سهرة من قماش المخمل الأخضر، يمتاز بقصة بسيطة وناعمة وأنثوية وياقة واسعة عند منطقة الصدر، مع حزام أبيض رفيع يحدد خصرها، وأكملت إطلالتها بحقيبة جلدية من العلامة الفرنسية لوي فيتون.

وأطلت لجين عمران متألقة في فستانها باللون الأخضر، تميز بقصته الواسعة وأكمامه القصيرة، مع حزام أخضر، منحها لمسة ملكية عصرية.