احذري تناول تلك المشروبات في الشهور الأولى للحمل

في فترة الحمل تخشى الكثير من الأمهات على صحتها وصحة جنينها، فهناك الكثير من الأكلات التي تكثر من تناولها لاحتوائها على المزيد من الفيتامينات التي يحتاجها جسمها وتكوين جنينها، وأخرى تمتنع عنها.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية دراسة جديدة نصحت النساء الحوامل بعدم تناول بعض المشروبات خلال فترة الحمل، لأنها تؤثر على أطفالهن بطريقة سلبية.

ولفتت الصحيفة إلى أن شرب النساء الحوامل للقهوة والشاي يجعل حجم طفلهن أصغر حجما من الحجم الطبيعي، وفقا لما توصل إليه الباحثون بجامعة دبلن الأيرلندية.

وتنصح تقارير وزارة الصحة البريطانية بألا تتناول السيدات الحوامل أكثر من كوبين من القهوة أو 3 أكواب من الشاي يوميا، لكن الدراسة الجديدة تشير إلى أن شرب القهوة بصفة عامة يؤثر على حجم الطفل حتى إذا لم تتجاوز الحد الأقصى المسموح به يوميا.

ويقول الباحثون إن مادة الكافيين تعيق تدفق الدم إلى المشيمة، بصورة تؤثر سلبا على نمو الجنين داخل الرحم.

وكشفت الدراسة، أن الشاي يمثل المصدر الرئيسي لمادة الكافيين بنسبة 48 في المئة، تليه القهوة بنسبة 38 في المئة، بالاضافه الى أن كل 100 ملليجرام إضافية أي ما يعادل نصف كوب قهوة يتم تناولها من مادة الكافيين يوميا، تؤدي إلى نقص وزن الجنين 72 جراما، خاصة خلال الأشهر الثلاث الأولى من الحمل.

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