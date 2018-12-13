الأغاني العراقية تتصدر "يوتيوب" في 2018.. وسعد لمجرد وتامر حسني بمركزين صادمين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خطف العديد من النجوم والمطربين قلوب محبيهم خلال عام 2018، وحقّق بعضهم نسب مشاهدات عالية، وحطّم قليل منهم الأرقام القياسية في تداول وسماع أغانيهم.

ورصد "فوشيا"، أنجح أغاني الألبومات الصادرة في 2018، والتي حصدت أعلى نسب مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث كان نصيب الأسد للمطربين العراقيين في نسب الأعلى مشاهدة.

المركز الأول: الثلاثي العراقي علي جاسم ومحمود التركي ومصطفى العبدالله

تربّع الثلاثي العراقي علي جاسم ومحمود التركي ومصطفى العبدالله، على عرش الأعلى مشاهدة، بعدما سجّلت أغنيتهم "تعال"، أعلى نسب مشاهدة على "يوتيوب" في 2018، مُحققة 256 مليون مشاهدة، منذ إصدارها في يوليو وحتى الآن.

المركز الثاني: المطرب العراقي سيف نبيل

وحقّق المطرب العراقي سيف نبيل، ثاني أعلى مشاهدة على موقع "يوتيوب"، بأغنيته "عشقك موت"، والتي حصدت الـ 210 ملايين مشاهدة منذ طرحها في مايو وحتى الآن.

المركز الثالث: المطرب العراقي نور الزين

استقر المطرب العراقي نور الزين في المركز الثالث بأغنيته "قافل"، التي طرحها أول مايو 2018، وحقّقت 197 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

المركز الرابع: المطربان العراقيان علي جاسم ومحمود التركي

واستمرارًا لسيطرة الطرب العراقي على نسب الأعلى مشاهدة، فقد حجز كل من المطربين العراقيين علي جاسم ومحمود التركي، مقعدًا جديدًا ضمن مقاعد الأعلى مشاهدة، ولكن هذه المرة في المركز الرابع بأغنية "راحتي النفسية"، وذلك بعد أن استطاعا تسجيل أكثر من 177 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

المركز الخامس: المغربي سعد المجرد

تعرض المطرب المغربي سعد المجرد خلال عام 2018، لأزمة كادت أن تفتك بمستقبله الفني، بعد التحقيق معه وحبسه على ذمة قضية تحرش في فرنسا، إلا أنه تمكن من احتلال المركز الخامس، بأغنيته "غزالي"، التي حقّقت 138 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

المركز السادس: المصري حمزة نمرة

وتفوق المطرب المصري حمزة نمرة على أساطرة الغناء في مصر واحتل المركز السادس، برصيد 118 مليون مشاهدة، على أغنيته "داري يا قلبي"، منذ أن طرحها في 9 فبراير 2018، على "يوتيوب".

المركز السابع: الكويتي عيسى المرزوق

استطاع المطرب الكويتي عيسى المرزوق، حصد ترتيب يحسب له ولبلده الكويت، بعدما احتل المركز السابع ضمن الأعلى مشاهدة بأغنيته "قنابل"، التي طرحها في 5 أبريل 2018، والتي حقّقت نسب مشاهدات بلغت الـ 97 مليون مشاهدة.

المركز الثامن: الفنان المصري محمد رمضان

واحتل الفنان المصري محمد رمضان المركز الثامن بأغنيته "نمبر وان"، التي طرحها في يونيو 2018، وحقّقت نسب مشاهدات عالية منذ صدورها وبلغت نسب مشاهداتها الـ 64 مليون مشاهدة.

المركز التاسع: المصري تامر حسني

وحصد المركز التاسع في قائمة الأغاني الأعلى مشاهدة على "يوتيوب"، الفنان المصري تامر حسني بأغنيته "عيش بشوقك" وهي عنوان الألبوم، الذي تضمن 13 أغنية مصورة، أنتجها هي و"100 وش"، والتي تقاسمها مع نجوم الأغنية الشعبية أحمد شيبة ومصطفى حجاج ودياب.

المركز العاشر: المصرية شيرين

رغم حصولها على المركز الأخير، إلا أن الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب استطاعت تحقيق 22 مليون مشاهدة، على أغنيتها "نسّاي"، خلال شهرين فقط، حيث طرحت النجمة المصرية الأغنية في شهر أكتوبر 2018، ونالت إعجاب جموع المصريين، وهي الأغنية التي أعطاها لها زوجها المطرب حسام حبيب.