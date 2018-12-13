نجمات أثرن الجدل وخطفن الأضواء بإطلالاتهن الجريئة في 2018.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تسببت إطلالات بعض نجمات الفن بمختلف الدول العربية صدمة للجمهور، بسبب الجرأة المبالغ فيها، والظهور الذي وصف بالمثير للجدل، حتى أصبحن حديث السوشال ميديا طوال عام 2018، بعدما واجهن انتقادات لاذعة كادت أن تدفع بإحداهن إلى السجن.

رانيا يوسف

تُعد الفنانة المصرية رانيا يوسف أكثر الفنانات إثارة للجدل خلال عام 2018، بعدما ظهرت في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 40، مرتدية فستانًا طويلاً مكشوف الكتفين والساقين باللون الأسود، وتكوّن الفستان من القماش الجوبير الشفاف اللامع، والمطرز من الأسفل بقطعة تشبه "المايوه".

وأصبحت الفنانة المصرية منذ تلك اللحظة حديث الساعة، لوصف البعض للفستان بـ"الخادش للحياء"، حاولت خلاله رانيا يوسف تقليد الموضة العالمية، انقلبت ضدها جميع الموازين.

وقاضى بعض المحامين الفنانة رانيا يوسف على ظهورها، حتى إن الأمر وصل إلى القضاء؛ ما دفعها للخروج مسرعة بالاعتذار عما بدر منها، مؤكدة أنها لم تكن تقصد إثارة الجدل، وأن الخطأ كان سببه "البطانة".

رحمة حسن

تعتبر الفنانة المصرية الشابة رحمة حسن، أكثر الفنانات اللاتي سبّبن صدمة كبيرة لجمهورهن، حيث لم تعتد الإثارة أو الظهور الجريء، في أي من أدوارها الفنية التي جسدتها، بل إن الكثير كان يعتقد أنها تلتزم بعادات وتقاليد المجتمع المصري.

وظهرت رحمة، خلال جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، بإطلالة جريئة جدًا، إذ ارتدت "مايوه بكيني"، ظهر خلاله جسدها كله؛ ما دفع الجمهور لفتح النار عليها، موجها إليها انتقادات وصلت إلى حد الشتائم.

حليمة بولند

تهتم الإعلامية الكويتية حليمة بولند، دائما بمظهرها وجمالها وتنشر العديد من الصور لها بشكل يومي، عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن إحدى إطلالاتها تسببت في موجة من النقد الشديد نتيجة جرأتها.

وخضعت بولند إلى جلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بإطلالة جريئة، بيّنت أجزاءً من جسدها؛ ما جعلها تتعرض لهجوم كبير من قبل جمهورها ومتابعيها.

وظهرت حليمة بولند، بفستان "روز"، مزين برسومات ورود باللون الأحمر والأخضر والوردي، كاشفة عن جزء كبير من إحدى ساقيها، وتركت شعرها منسدلًا على ظهرها.

غادة عبدالرازق

تعتمد الفنانة المصرية غادة عبدالرازق دائمًا على الظهور بملابس جريئة، خاصة أنها تتمتع بجسم ممشوق، ودائما ما ترتدي ملابس قصيرة، وقامت بإثارة الجدل أكثر من مرة، لعل أشهرها الفيديو الذي صورته وظهرت فيه أجزاء حساسة من جسدها.

وخلال عام 2018، دخلت الفنانة المصرية في حرب مع الراقصة الاستعراضية سما المصري بسبب منطقة "الإبط"، ليصل الأمر بينهما بالرد بالصور مع تعمد إظهار تلك المنطقة.

البداية كانت بنشر سما المصري، صورة أظهرت فيها الممثلة غادة عبدالرازق، وهي لا تهتم بنظافتها الشخصية، لتخرج عبدالرازق وترد عليها بصورة جريئة، ارتدت فيها ملابس قصيرة، وتعمدت رفع يديها لتظهر منطقة "الإبط".

وعرضت غادة عبدالرازق نفسها للانتقادات والسخرية، بسبب ردّها الذي رآه البعض غير مناسب، وسط موجة من التعليقات الساخرة والشاتمة للفنانة المصرية.

نسرين أمين

ظهرت الفنانة المصرية الشابة نسرين أمين خلال إجازة صيفية لها قضتها في أكثر من دولة أوروبية وعربية، من ألمانيا تلتها أمستردام ثم لبنان وأخيرًا في الساحل الشمالي بمصر، مرتدية "مايوه"، وفي منطقة أخرى ظهرت بـ"مايوه" مختلف.

وتداول نشطاء مواقع التواصل صور الفنانة بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدموا جملاً شهيرة للفنانة خلال سخريتهم من صورها أبرزها "يا حبيبي يا أمين".

ناهد السباعي

أطلت الفنانة المصرية خلال العرض الأول لفيلمها "جريمة الإيموبيليا" بفستان عاري الصدر، منقوش من الأعلى ومشقوق لأسفل البطن؛ ما وصفها البعض بأجرأ إطلالة لفنانة طوال عام 2018.

ووجه الجمهور انتقادات لاذعة للفنانة المصرية التي كانت أثارت جدلاً واسعًا عقب فسخ عقد قرانها، وتعاطف معها الكثيرون، إلا أن إطلالتها خلال عرض الفيلم جعلتهم ينتقدونها بشدة.

وكانت ناهد السباعي ردت على الانتقادات التي تتعرض لها بسبب إطلالتها، قائلة إنها أصبحت معتادة على الانتقاد والسخرية من الفساتين التي ترتديتها في المهرجانات.