كاريس بشار بإطلالة شامية وجيني إسبر "أوفر" في مسلسل سلاسل ذهب.. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف خبير الإطلالات ومصفف الشعر جوزيف ثابت عن إطلالة النجمتين كاريس بشار وجيني إسبر في مسلسل "سلاسل دهب"، من إخراج إياد نحاس وإنتاج شرة غولدن لاين للإنتاج الفني.

وأوضح ثابت أسباب كل إطلالة وما يحتاجه الدور وتتطلبه الشخصية، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الشخصية وشكلها وصورتها التي يجب أن تكون متناسقة حتى يصدقها الجمهور.

كما تحدث عن الفارق في تصميم الإطلالات بين الأعمال الشامية والأعمال المعاصرة التي تحتمل الكثير من التفاصيل المختلفة دون أن تؤثر على مسار الشخصية أو تبدو مختلفة عن مضمون النص.

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