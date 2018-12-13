ميريام فارس بعودة "مجنونة" ولوك أفزع جمهورها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت المطربة اللبنانية والفنانة الاستعراضية ميريام فارس، بعد غياب تام عن الأعمال الغنائية خلال عام 2018، بعد أن ساور الشك جميع جمهورها في الوطن العربي خلال تلك الفترة بإصابتها بمرض قد يحرمها من العودة وتقديم ألبوم جديد.

وشاركت فارس متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة ظهرت فيها بـ"لوك" مرعب، ارتدت فيها زيًا أخضر كشف عن بطنها، وبدا شعرها "منكوشًا" بكثافة شديدة أذهلت جمهورها، وزيّنت عُنقها بإكسسوارات ذهبية ضخمة.

وأرفقت المطربة اللبنانية، منشورها بتعليق طويل، أوضحت فيه أسباب بُعدها، حيث قالت: "الفترة الماضية كانت مهمّة جدّا في حياتي.. كنت خائفة.. وبكيت لأني كنت أشعر بالانهيار.. حُبكم كان أكبر حافز لي حتى أخرج من تلك المرحلة.. واستطعت الوقوف مجددا".

وتابعت: "استمتعوا بحياتكم.. عيشوا كل لحظة فيها فهي نعمة.. ويجب أن تؤمنوا أن أسوأ الأوقات قد تكون من مصلحتك بقدرة الله.. وسوف يُرشدك إلى طرق اجتيازها.. وأنا سعيدة للغاية بعودتي للمشاركة في أحدث أغنية "قومي"، التي صُنعت بالكثير من العاطفة والعشق".

وسخر الأغلبية من الجمهور من "لوك" ميريام فارس، وقال أحدهم: "أنا حابة أعرف كيف رح تمشطي شعرك بعد هالتسريحة"، و"سلام قولا من رب رحيم خفت والله"، و"رح أوريها أولادي إذا تعبوني وما نامو"، و"أنصحك ترجعي تختفي".

بينما تعاطف عدد من مُتابعي "فارس"، مع منشورها، وعلّق أحدهم: "الأغنية حلوة حسيتها استعراض أكثر من غناء.. لكن مع ذلك الاستعراض حقك حلو وجداً جميل"، و"اشتقتنا والله يا أحلى مطربة بالعالم صج ملكة المسرح".

والجدير بالذكر أن ميريام تعرضت لأزمة صحية خلال الفترة الماضية اضطرتها للغياب لفترة طويلة عن جمهورها.

ويشار إلى أن أغنية "قومي" من كلمات وألحان يوسف العماني وتوزيع حسام الدين موسى، وتم تصويرها تحت إدارة المخرج شريف ترحيني.