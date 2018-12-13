كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق، صباح اليوم، الخميس.

وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي:

الطماطم 4 جنيهات للكيلو، والبطاطس 6 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والفلفل الرومي 5 جنيهات، الباذنجان 4 جنيهات، الكوسة 7 جنيهات، الفاصوليا 10 جنيهات.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فسجل البرتقال 4 جنيهات للكيلو، الرمان 7 جنيهات، الليمون 8 جنيهات، والجوافة 7 جنيهات.