كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - محافظ الشرقية يعلن انطلاق عمل لجنة مكافحة الفساد والوقاية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن انطلاق أعمال لجنة مكافحة الفساد والوقاية منه والمُشكلة برئاسة "حامد محمود هبيلة" السكرتير العام المساعد للمحافظة وعضوية كلًا من ( المستشار القانوني ومدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة – ومدير عام الشئون الهندسية بالمحافظة –ومدير إدارة المتابعة الميدانية – ومدير إدارة التفتيش المالي والإداري – ومدير الشئون القانونية بالمحافظة – والأمين العام لجامعة قناة السويس سابقًا ).

وأكد المحافظ أن تشكيل هذه اللجنة يأتي تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1022 / 2014 بشأن إنشاء اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته ، وتفعيلًا لإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي المرحلة الثانية للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 / 2022 والتي تأتي إستكمالًا للإستراتيجية الأولى التي كان قد أطلقها الرئيس عام 2014م حيث إنطلقت المرحلة الثانية في التاسع من ديسمبر الجاري تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

واشار المحافظ الي أن اللجنة المُشكلة ستقوم بوضع المقترحات والتوصيات بشأن ما يتعلق بمنع ومكافحة الفساد ووضع خطط وبرامج تنفيذ وورش عمل ، وكذلك وضع أنسب الإجراءات والاليات اللازمة لمكافحة الفساد بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية بالمحافظة لتبادل المعلومات والخبرات بينها ، وتتولى اللجنة أيضا تطبيق وتفعيل كافة التشريعات والقوانين واللوائح والقرارات الإدارية المتعلقة بمكافحة الفساد ، كما تقوم بدراسة كافة مظاهر الفساد وأوجه الإنحراف بوحدات الجهاز الإداري بنطاق المحافظة مع إعطاء أولوية لمواقع الخدمات والإنتاج وحصر أهم المشكلات وعيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التي تعرقل العمل في الجهاز الحكومي ، فضلا عن إعداد تقارير دورية بما تم إنجازه من أعمال.

ومن جانبه أشار الأستاذ حامد هبيلة السكرتير العام المساعد للمحافظة أن إستراتيجية مكافحة الفساد الجديدة 2019 / 2022م ترتكز على مجموعة من المحاور الرئيسية مثل ( تطوير جهاز إداري كفؤ وفعال – تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية – تفعيل آليات الشفافية والنزاهة في الوحدات الحكومية – تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد – تحديث الإجراءات القضائية تحقيقًا للعدالة الناجزة – دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته – زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته – تفعيل التعاون الدولي والإقليمي في منع ومكافحة الفساد - مشاركة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في منع الفساد والقاية منه ).

وقد أطلقت اللجنة أولى جلساتها اليوم حيث تم الإتفاق على طبيعة وآليات العمل في الفترة القادمة على أن يتم تخصيص لقاءً إسبوعيًا تستعرض فيه اللجنة ما قامت به من إنجازات وإجراءات على أن تقوم بإعداد التقرير الاسبوعي لعرضه على محافظ الشرقية.

جدير بالذكر أن عمل هذه اللجنة وتشكيلها يأتي ضمن أهداف الخطة الإستراتيجية لمحافظة الشرقية والمزمع الانتهاء من وضعها في غضون الأسابيع القادمة.

شدد المحافظ على ضرورة العمل الجاد والحازم لجميع أعضاء اللجنة على أن يتم إنجاز البنود المتفق عليها إسبوعيًا في إطار المدة المحددة لوضع الهيكل والإستراتيجية النهائية لمكافحة الفساد في محافظة الشرقية.