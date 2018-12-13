كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - إطلاق أسماء شخصيات عامة على شوارع البحر الأحمر

أعلن اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، إطلاق أسماء شخصيات وطنية وعامة على الشوارع الرئيسية بمدن الغردقة، ورأس غارب وسفاجا والقصير، مؤكدا أن إطلاق الأسماء أفضل من الأرقام، تخليدا لهذه الشخصيات الوطنية والعامة المؤثرة فى مصر.

وأضاف "عبدالله"، أنه سيتم تسمية الشوارع الجانبية بأسماء أول الأشخاص الذين قاموا ببناء أو منزل بالشارع، بشرط تواجد المبنى حتى الآن، كما طالب رؤساء المدن بالالتزام بضوابط التقسيمات الجديدة بكل مدينة، وحصر جميع الأراضي الفضاء ليتم الإعلان عنها بمزاد علنى.

يأتي ذلك فى إطار الخطة الموضوعة لتجميل وتنسيق مدن المحافظة، وجعلها من أفضل محافظات مصر، من خلال إضفاء مظهر جمالى وتنسيق حضارى متميز.