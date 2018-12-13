كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - سائق توك توك يقتل طالبا بإيتاى البارود

شهدت منطقة المجلدة بمدينة إيتاى البارود جريمة بشعة بطلها سائق توك توك إثر وقوع مشاجرة بينه وبين طالب بسبب سابقة قيام الأخير بسرقة إطار دراجته النارية (توك توك) وقيام المجني عليه بالتعدي عليه بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته وإحداث إصابته بـ5 طعنات بالرقبة والصدر والذراع اليسرى، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة إيتاى البارود من كل من "حسن. ا"، 45 سنة، فلاح، و"أشرف. ك"، 49 سنة، سائق، مقيمين بمدينة إيتاى البارود، بعثورهما على جثة لأحد الأشخاص بأرض زراعية ملك الأول كائنة بمنطقة خلف المستشفى العام بالمدينة بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص والمعاينة، تبين وجود جثة المدعو "مصطفى. م"، 17 سنة، طالب، بمدرسة كوم حمادة الثانوية الزراعية، مقيم مدينة إيتاى البارود، يرتدي كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين وجود إصابات 5 جروح طعنية بالصدر والظهر والكتف اليسرى، كما عُثر بجواره على سلاح أبيض (مطواة) وجاكيت كحلي اللون.

وعلى الفور وجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد هندى، مدير المباحث، وبرئاسة العميد مبروك الديب، رئيس مباحث المديرية، وبمشاركة المقدم إسلام السعدنى، رئيس مباحث المركز، لسرعة كشف غموض الواقعة وتحديد وضبط مرتكبيها.

وتم تحديد مرتكب الواقعة المدعو "أحمد. ن"، 20 سنة، سائق توك توك، مقيم شارع المجلدة بمدينة إيتاى البارود، وتم استهداف المتهم المذكور بمأمورية بمحل إقامته وأماكن تردده أسفرت عن ضبطه.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة إثر حدوث مشاجرة بينه والمجني عليه بسبب سابقة قيام الأخير بسرقة إطار دراجته النارية (توك توك) وقيام المجني عليه بالتعدي عليه بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته وإحداث إصابته جرح قطعي بالذراع اليسرى، حيث تمكن من استخلاص السلاح الأبيض منه وتوجيه عدة طعنات له وإحداث إصابته المشار إليها، والتي أودت بحياته وإلقائه للأداة المستخدمة بمكان العثور (تم التحفظ عليها).

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.