كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - ضبط سيارة محملة بـ 11200 رغيف خبز مدعم قبل تهريبها بالبحيرة

تمكن رجال مباحث ومديرية التموين بالبحيرة من ضبط 11200 رغيف خبز مدعم و124 بطاقة بسيارة نقل فر قائدها هاربا وضبط صاحب مخبز بلدى مدعم لاستلائه على 3 أطنان دقيق.

وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارًا من العقيد وجدى الصيرفى رئيس مباحث التموين يفيد بضبط كل من: السيارة رقم ف ع ر 5749 (فر قائدها هاربًا) لقيامه بتجميع (11200) رغيف خبز بلدى مدعم مخصص للتوزيع على المواطنين بنظام البطاقات التموينية الذكية، (124) بطاقة تموينية ذكية لإعادة بيعه بالسوق السوداء والتلاعب فى الحصة المقررة لأصحاب البطاقات التموينية من الخبز البلدى المدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

و"عبدالقوى .م.ع.56 سنة "صاحب مخبز بلدى كائن قرية رمسيس بمركز ايتاى البارود لقيامه بالاستيلاء والتصرف فى كمية (3.150 ) طن دقيق بلدى مدعم حصة المخبز من دقيق بلدى مدعم وبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غيرمشروعة كما ورد بتقرير اللجنة المشكلة مخالفة المخبز للآتي (تهوية غير جيدة انتشار ذباب بالمكان، تشوين كميات من الملح بجوار الحمام - الحالة العامة للنظافة سيئة).. وجار تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.