كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - حبس المتهمين بقتل سائق وإلقاء جثته بالنيل لسرقته بالإكراه بالقناطر

أمرت نيابة القناطر بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهم بقتل سائق توك توك وإلقاء جثته فى مياه النيل بالقناطر لسرقته بالإكراه. وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من العميد أحمد عبدالحفيظ مأمور مركز القناطر الخيرية يفيد بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة طافية بمياه النيل . انتقل على الفور قوات الإنقاذ والمقدم مروان الحسينى رئيس مباحث مركز القناطر الخيرية وبالفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "عبدالرحمن. م" سائق توك توك ومقيم بقرية الخرقانية التابعة لمركز القناطر الخيرية وأكد الطب الشرعى أنه يوجد شبه جناية. وتم تشكيل فريق بحث وأسفرت جهوده عن ضبط 3 متهمين بالواقعة وهم "عبد الرحيم م" و"عادل ع" و"فتحي. س" ومقيمون بقرية الخرقانية بالقناطر الخيرية وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة لسرقة توك توك وأحيلوا للنيابة فأمرت بحبسهم وتولت التحقيق.

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