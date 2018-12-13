كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - إغلاق 13 محلاً تجارياً لمخالفتها شروط التراخيص بالغردقة

شنّت إدارة شرطة المرافق بالبحر الأحمر، حملة لتنفيذ عدد من قرارات إغلاق محلات تجارية صادرة عن أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، لمخالفتها شروط التراخيص.

تلقى اللواء مدحت منتصر، مدير المباحث الجنائية بالبحر الأحمر، إخطارًا بتمكن حملة قادها المقدم محمد حمدي، مدير إدارة شرطة المرافق، يعاونه الرائد خالد مهدلي، وكيل الإدارة، من تنفيذ قرارات إغلاق 13 محلاً تجارياً بالغردقة، صادرة عن أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، لمخالفتها شروط التراخيص عبارة عن "2 محل بيع طيور، ومطعم، ومحل بيع فضيات، و3 شركة فراشة، ومحل تجهيزات منزلية، ومحل بيع ملابس، ومخزن خردة، ومقهى، و2 ورشة نجارة"، وذلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة.

وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.