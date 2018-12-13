كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - 3 مواجهات نارية محتملة ليوفنتوس في دور الـ16 بدوري الأبطال .. تعرف على التفاصيل

يوفنتوس

انتهت مباريات الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ليلة الأربعاء، ومن المنتظر إجراء القرعة الخاصة بدور الـ16 يوم الأثنين المقبل.

وحجز يوفنتوس الإيطالي مقعده متصدرًا المجموعة، وقد تنتظره واحدة من 3 مواجهات نارية في ثمن النهائي.

بطل الكالتشيو قد يصطدم إما بليفربول الإنجليزي، والذي يلعب لصفوفه المصري محمد صلاح، أو قد يواجه أتليتكو مدريد الإسباني، أو توتنهام.

البيانكونيري قد يواجه أيضًا ليون الفرنسي أو أياكس أمستردام الهولندي.

ولا يمكن أن يواجه اليوفي أحد الفرق التي تواجدت معه بالمجموعة الثامنة، كما لا يمكن أن يواجه فريقًا إيطاليًا أيضًا، في ثمن النهائي،ولن يواجه أحد الفريق التي تأهلت متصدرة لمجموعتها، وفقًا لقواعد المسابقة.

ويأتي أوائل المجموعات على النحو التالي: يوفنتوس، برشلونة، بورسيا دورتموند، بايرن ميونخ، مانشستر سيتي، ريال مدريد، بورتو، باريس سان جيرمان.

أما الفرق التي تأهلت في المركز الثاني هي: مانشستر يونايتد، روما، توتنهام، ليفربول، أياكس أمستردام، أتليتكو مدريد، شالكة، ليون.