كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - فساتين زفاف 2019 ناعمة ومحتشمة للمحجبات

قراء البشاير الكرام ننشر لكم أفضل مجموعه لفساتين الزفاف لشتاء العام الجديد 2019 كل عام وأنتم بخير.. فساتين زفاف العام الجديد بأكمام طويلة للمحجبات.

وإذا كنتِ تفضلين فساتين الزفاف بالقصّات البسيطة والناعمة، فسوف يكون أمامك العديد من الخيارات المميزة من أسبوع العروس لموسم خريف وشتاء 2019 2020.

غلبت الفساتين بالأكمام الطويلة مع القصّة البسيط التي تتسع قليلاً من أسفل على التصاميم، فقد قدمتها العديد من الماركات مثل فساتين زفاف ثيا Theia، Isabelle Armstrong،جاستن ألكسندر Justin Alexander، Kaviar Gauche، Suzanne Neville، Sebastien Luke، وسافانا ميلر Savannah Miller.

كما قدمت بعض الماركات فساتين زفاف محتشمة بأكمام طويلة شفافة مع تصاميم ناعمة، مثل فساتين سافانا ميلر Savannah Miller، Katya Katya، Leanne Marshall، وانيس دي سانتو Ines Di Santo.

أيضاً برزت فساتين الزفاف الناعمة بقصّة حورية البحر التي تبرز إنحناءات الجسم، مثل فساتين زفاف Isabelle Armstrong، وروزا كلارا Rosa Clara، وتميزت هذه التصاميم بالذيل الطويل الذي ينسدل أرضاً.

ستحبين الفستان الجبير بالورود البارزة والأكمام الطويلة من أوسكار دى لارنتا Oscar de la Renta، لإطلالة راقية ومحتشمة في يوم العرس.

