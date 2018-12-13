كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - جريمة بشعة في جازان.. مواطن يقتل شخصين بسلاح آلي ويصيب ثالثًا

كشفت مصادر اليوم الخميس، عن اعتراض مواطن عمال نظافة تابعين لإحدى الشركات الخاصة المتعاقدة مع بلدية محافظة صامطة جنوب منطقة جازان، قبل أن يطلق النار عليهم من سلاح آلي كان بحوزته.

وتسببت عملية إطلاق النار في مصرع اثنين من العمال، وإصابة ثالث بإصابات خطيرة؛ ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما لم تتضح ملابسات الجريمة التي وقعت أحداثها في ظروف غامضة.

وعلمت "عاجل" أن الجهات الأمنية تتحفظ على الجاني (55 عامًا) الذي تشير التفاصيل إلى أنه استوقف سيارة تابعة لشركة النظافة، أثناء توجهها بالعمال لأداء مهام عملهم من تنظيف الشوارع والأحياء السكنية بقرية السباك على الساحل بمركز السهي التابع للمحافظة.

وفاجأهم الجاني (متقاعد من وظيفته) بإخراج رشاش آلي، وأطلق عليهم عدة رصاصات نافذة، نتج عنها مقتل اثنين وإصابة ثالث، من العمالة الآسيوية، في مشهد مأساوي، وفقًا للمصادر التي أطلعت "عاجل" على ما حدث.

وتلقى مركز مخفر السهي بلاغًا بالواقعة؛ حيث تحركت الفرق الأمنية على الفور إلى موقع الجريمة، ووجدت القاتل في مكانه لم يغادر؛ حيث سلم نفسه لرجال الأمن، واتخذت الفرق المختصة (لا سيما الأدلة الجنائية) الإجراءات اللازمة.

وتم إيداع الجاني قسمَ التوقيف للتحقيق معه، بهدف التعرف على تفاصيل وملابسات جريمة القتل التي وقعت بصورة مؤلمة؛ وذلك تمهيدًا لإحالته لاحقًا إلى الجهات ذات العلاقة لاستكمال الإجراءات النظامية والقانونية بحقه.