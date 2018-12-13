كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - شعراوي: نتعاون مع الاتحاد الأوروبي لتطهير مصرف كيتشنر

كشف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه جار التعاون حاليا مع الاتحاد الأوروبي للمساهمة فى عملية تطوير وتطهير مصرف كيتشنر، والذى سيكون له العديد من الفوائد البيئة والاقتصادية لأكثر من 180 قرية فى الثلاث محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ.

وأضاف شعراوي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن المشروع سيسهم فى الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بينة حديثة وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المحافظات الثلاث ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها مائيًا بشكل آمن فى الري والزراعة، بالإضافة إلى تنظيم عملية التخلص من المخلفات الصلبة وطرحها كصناعة تدر دخلًا يمكن الاستفادة منه لضمان استمرارية المشروع.

ورحب الوزير بمشاركة القطاع الخاص والمستثمرين والتعاون مع الحكومة والمحافظات في ملف المخلفات الصلبة والاستثمار فى مرحلة من مراحل المنظومة سواء الجمع أو الدفن، أو باقى المراحل الأخرى.

وشدد الوزير على أهمية وجود خبرة وخلفية كبيرة للمستثمرين الراغبين فى المشاركة فى هذا الملف، مؤكدا حرص الحكومة على تبني استراتيجية تتضمن إعادة تجهيز وتطوير مصانع تدوير المخلفات بالمحافظات والتى تبلغ 67 مصنعًا لتصل إلى المستوى التقنى والعالمى المعمول به فى الخارج، مشيرًا إلى احتياج المحافظات لمبلغ 400 مليون جنيه لإصلاح المعدات المستخدمة فى منظومة النظافة.