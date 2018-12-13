كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - اليوم.. الوفد الأمريكي يختتم جولته التفتيشية على مطار القاهرة

يختتم وفد إدارة النقل الأمريكي جولته التفتيشية بمطار القاهرة الدولي اليوم، الخميس، عقب زيارة استغرقت 5 أيام، تفقد خلالها إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب والبضائع والطائرات بمطار القاهرة، خاصة المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتفقد الوفد الأمريكي، خلال جولته التفقدية بمطار القاهرة على مدار الأيام الماضية، الإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين الحاويات والطرود الخاصة بالبضائع قبل شحنها على الطائرات ومتابعة الأجهزة الإلكترونية الخاصة بفحص هذه الطرود، إلى جانب متابعة إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والحقائب داخل صالات السفر، ورصد حركة الراكب منذ دخوله صالة السفر، ومروره بمناطق وزن الحقائب والترانزيت حتى الصعود إلى الطائرة.