كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - دي يونج: لم أتخذ قرارًا بشأن مستقبلي

دي يونج

أكد فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي، أنه لم يتخذ قرارًا بعد تجاه مستقبله، في ظل رغبة عدد كبير من أندية أوروبا في التعاقد معه.

وتعد أندية برشلونة، وباريس سان جيرمان أكثر الأندية المهتمة بالتعاقد مع دي يونج البالغ 21 عامًا.

وتحدث دي يونج في تصريحات عقب مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ الألماني، في الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي حسمت بالتعادل الإيجابي بنتيجة (3-3).

ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تصريحات دي يونج بشأن الشائعات التي تربط بينه وباريس سان جيرمان الفرنسي وقال: "لم أتخذ قرارًا بشأن مستقبلي بعد".

وانتقل دي يونج للحديث عن مواجهة بايرن ميونخ وأضاف: "في الشوط الأول لم نكن على ما يرام، كنا أقل بسبب الفرق بين الفريقين في الميدان، ولكن في الشوط الثاني لعبنا المباراة بطريقة مختلفة وكنا أفضل إلى أن وصلنا لمستوى عالِ للغاية".

وأختتم: "كنا نظن أننا قادرون على الفوز، لكن البطاقة الحمراء التي تلقاها ووبر كانت في صالحهم وهاجموا أكثر، ثم تم طرد لاعبهم مولر، وتم أصبحت المباراة مفتوحة، كانت مواجهة مجنونة حتى أطلق الحكم صافرة النهاية".