كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - فرج عامر يعلن اقتراب سموحة من ضم نجم السنغال

فرج عامر أعلن محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة، عن التعاقد مع صفقة إفريقية جديدة، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية. ويسعى سموحة إلى التعاقد مع لاعبين مميزين خلال الميركاتو الشتوي لتدعيم صفوفه للمنافسة على المربع الذهبي. ونشر عامر على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سموحة يقترب من التعاقد مع نجم المنتخب السنغالي". ولم يفصح رئيس سموحة عن هوية اللاعب، مقتصرا أنه أحد لاعبي منتخب السنغال فقط. يذكر أن سموحة يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 21 نقطة.

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