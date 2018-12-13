كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - رونالدو: كان بإمكاننا الفوز على يانج بويز

رونالدو

أعرب الدولي البرتغالي "كريستيانو رونالدو" نجم هجوم فريق يوفنتوس الإيطالي، عن آسفه، عقب هزيمة فريقه أمام فريق يانج بويز السويسري بدوري أبطال أوروبا.

وخسر البيانكونيري بهدفين لهدف، في المباراة التي جعت بين الفريقين مساء الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وقال رونالدو لـ"سكاي إيطاليا": "آسف على الهزيمة، لكننا نشعر بالرضا، لأننا تأهلنا ونحن في صدارة المجموعة، نحن لسنا سعداء بتلك النتيجة، لأننا أردنا الفوز؛ في الشوط الأول كان بإمكاني أنّ أحرز أكثر من هدف".

وأكمل: "إذا كنت سجلت الفرص التي سُنحت لي، ربما كانت ستختلف النتيجة، لكن هذه هي كرة القدم، يجب أنّ نركز على ما ينتظرنا الآن، أنا سعيد للغاية بالطريقة التي نسير بها، الآن نحن في ثمن النهائي، يجب أنّ نطمئن ونرفع رؤوسنا".

وأضاف: "يوم السبت سنخوض مباراة هامة (الديربي) ضد تورينو، وفي يناير توجد كذلك مباراة نهائية (السوبر الإيطالي ضد ميلان).

وواصل: "أنا أشعر أنني بحالة جيدة جسديًا، أنا ألعب بعد التشاور مع المدرب (ماسيميليانو أليجري)، لقد اتبعت برنامجًا تدريبيًا مختلفًا لأنني لم أذهب إلى الفريق الوطني".

وأتم: "أنا أشعر أنني على ما يرام، وفي حالة جيدة، وأنا أقرر أنّ ألعب في المباريات أو لا، بالتشاور مع مدربي من وقتٍ لآخر".