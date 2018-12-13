كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - ديبالا: الخسارة أمام يانج درس لنا.. ولا نخشى أحدًا بثمن النهائي

ديبالا

أكد اللاعب الدولي الإيطالي "باولو ديبالا" مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، أنّ فريقه لا يخشى مواجهة أي فريق بدور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، عقب مواجهة يانج بويز السويسري.

وخسر البيانكونيري بهدفين لهدف، في المباراة التي جعت بين الفريقين مساء الأربعاء، ضمن لقاءات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

وقال ديبالا في تصريحات نقلتها شبكة "فوتبول إيطاليا: "لم أر الهدف الذي تم إلغاءه لي، الشيء المهم بالنسبة لنا، هو أننا تأهلنا ونحن مُتصدرين للمجموعة، وذلك كان بفضل فوز فالنسيا على مانشستر يونايتد".

وأضاف: "لقد أهدرنا أكثر من فرصة لحسم المباراة، وهذا أعطاهم الثقة، الخسارة أمر مؤلم بالنسبة لنا، لأننا جئا إلى هُنا بحثًا عن تحقيق الفوز، ولكن ذلك يجب أّ يكون بمثابة درس للمُستقبل".

وأنهى تصريحاته بالحديث عن منافس يوفنتوس في دور الستة عشر قائلًا: "إذا أردنا الفوز بدوري الأبطال، علينا أنّ نهزم الجميع، لذا لا يهمني الفريق الذي سنواجهه في دور الستة عشر، نحن لا نخشى أحدًا".