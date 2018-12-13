كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - مفاجأة .. السوريون أسسوا أكثر من 10 آلاف شركة في تركيا !

أعلن مركز أبحاث تركي أن المهاجرين السوريين أسسوا أكثر من 10 آلاف شركة في مختلف القطاعات بتركيا، منذ اندلاع الأزمة في بلادهم عام 2011.

وأفاد تقرير نشره "وقف أبحاث السياسات الاقتصادية التركية" بأن عدد الشركات السورية التي افتتحت أبوابها في تركيا خلال السبع سنوات الماضية، بلغ 7243 شركة مرخصة ومسجلة بشكل رسمي، فيما أدرجت الشركات السورية المتبقية من العدد الإجمالي، على أنها غير مسجلة رسميا ومن دون ترخيص.

ويقول التقرير أن السوريين في صدارة المستثمرين الأجانب الذين يؤسسون شركات جديدة في تركيا كل عام.

وتقول الإحصاءات الرسمية إن عدد الشركات السورية المفتتحة خلال أشهر النصف الأول من العام الجاري بلغ 778 شركة جديدة، فيما قُدر إجمالي رأسمال الشركات السورية المسجلة في تركيا بـ 119343550 ليرة تركية، أي ما يعادل 22.1 مليون دولار.

وتتركز الشركات السورية في ولاية اسطنبول، حيث يوجد في هذه المنطقة حاليا 473 شركة سورية، تلتها ولاية مرسين في الجنوب بعدد 182 شركة.

كما تنشط الشركات السورية العاملة بتركيا في قطاعات التجارة بالجملة والعقارات والتجارة بالتجزئة، والوكالات السياحية، إضافة إلى شركات الاستشارات، والنقل البري، والأغذية والنسيج.

وتؤكد السلطات التركية أن عدد السوريين المسجلين في تركيا بحلول يونيو 2018، بلغ 3 ملايين و325 ألف شخص، متوزعين على مختلف الولايات التركية.