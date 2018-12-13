كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - بشرى: نفسي أكون زي عمرو واكد ومحمد كريم.. فيديو

أكدت الفنانة بشرى أنها ستبحث في الفترة المقبلة عن خطوة أولى نحو العالمية فهو الهدف الذي تسعى إليه منذ فترة وتحاول تحقيقه.

وأضافت بشرى، أثناء لقائها ببرنامج THE INSIDER بالعربي: "أنها تأمل في العمل مع نجوم عالميين بشكل مختلف، مثلما فعل الفنانين عمرو واكد ومحمد كريم".

ولفتت إلى أن الفن المصري يحتاج إلى أن انفتاح أكثر على سينما من دول مختلفة، وهذا ما يجب أن يتعود عليه الفنان المصرى.



