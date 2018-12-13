كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - طقس الجمعة دافئ نهارا شديد البرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 15 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الجمعة، طقس مائل للدفء على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .
كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح شمالية شرقية معتدلة .
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، بالقاهرة العظمى 22 والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 13 درجة ، ومطروح العظمى 22 والصغرى 12 درجة ، وسوهاج العظمى 23 والصغرى 10 درجات ، وقنا العظمى 23 والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 25 والصغرى 11 درجة
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