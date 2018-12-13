كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - الأرصاد : جو لطيف على كافة الأنحاء الأسبوع المقبل.. فيديو

توقع الدكتور أحمد عبد العال رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تعيش طقس شتاء دافئ على كافة أنحاء الجمهورية، وتواجد بعض السحب المنخفضة على شمال البلاد فى فترات اليوم، ووجود شبورة مائية على الطرق المجاورة من المياه فى فترة الصباح وحتى الساعة التاسعة صباحا، ويناشد سائقى المركبات القيادة بحذر.

وتوقع مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، فى مداخلة هاتفية لـ"اكسترا نيوز"، أن دخول مصر فى فصل الشتاء مناخيا، بسبب شدة البرودة وهطول الأمطار ولكننا فى أواخر فصل الخريف ولن ندخل فصل الشتاء فعليا، وتوقع فرص لسقوط الأمطار فى بعض الأيام القادمة فى أماكن معينة من الجمهورية.

كما توقع أن الأسبوع القادم يشهد جو لطيف جدا وليس هناك فرص لسقوط الأمطار على كافة الجمهورية، ونصح المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة.