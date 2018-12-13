كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - "التعليم" تواصل تجهيز المدارس الثانوى بالسيرفرات لاستقبال التابلت

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالتنسيق مع عدة جهات تجهيز المدارس الثانوى بالسيرفرات والبنية التكنولوجية التى تحتاجها المدارس لتطبيق منظومة الثانوية الجديدة، والتى يعتبر التابلت فيها أداة ووسيلة لتوفير أكبر عدد من مصادر التعلم للطالب وتحقيق أهداف وسياسة التطوير، وهى الانتقال من الحفظ إلى الفهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم التعليم الفنى، أكدت استمرار تطبيق المنظومة الجديدة على طلاب الصف الأول الثانوى وفقًا للخطط التى تم الاتفاق عليها دون تراجع، مؤكدة أن نسبة كبيرة من المدارس جاهزة فعليًا بأدوات التكنولوجيا المطلوبة لاستقبال منظومة التابلت.