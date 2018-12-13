كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - يسرا : الصدفة دفعتني للتمثيل.. وأفلامي مع عادل إمام الأفضل

قالت الفنانة يسرا إنها كانت محظوظة للغاية بسبب دخولها لمجال السينما والتمثيل في سن مبكرة، بعد أن انخرطت في العمل وسط الفنانات نجلاء فتحي ومديحة كامل، مشيرة إلى أن الصدفة هي ما دفعتها للعمل في مجال التمثيل.

وأضافت يسرا خلال لقائها ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية dmc، في أول لقاء تجريه "رحمة خالد" من ذوي القدرات الخاصة، أنها تفضل الأفلام التي جمعتها بالفنان عادل إمام، وأفلام المخرجين يوسف شاهين وإيناس الدغيدي.

وأوضحت أنها كانت "شقية" في طفولتها وسلوكها وهيئتها الخارجية تشبه "الولاد"، مضيفة "كنت وحيدة أبويا وأمي وأول بنت في العائلة، وسلوكي كان شبه سلوك الولاد وبقص شعري زيهم".

وأبدت يسرا إعجابها بأداء "رحمة خالد"، وتشجيعها لمبادرة القناة بضم مذيعة من ذوي القدرات الخاصة إلى فريق عملها.