كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - فيديو..لحظة احتفال المشجعين بهدف محمد صلاح

في لقطات لا تنسى جذبت اهتمام الملايين حول العالم، استطاعت الكاميرات التقاط تعابير فكاهية جميلة ظهر بها قريبان بريطانيان أثناء احتفالهما بالهدف الذهبي الذي سجله النجم المصري الدولي محمد صلاح في مرمى نابولي، وضمن به ليفربول بطاقة عبوره إلى الدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج"، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واستطاع "صلاح"، تسجيل الهدف الوحيد لفريقه خلال الشوط الأول من المباراة الحاسمة بين ليفربول الإنجليزي ونابولي الإيطالي، ليواصل بهدفه إبهار آلاف المشجعين في مباراة كانت نارية خلال شوطيها الأول والثاني.

وقالت الصحيفة، إن الكاميرات التقطت لحظات الفرحة لمشجع ليفربول لا يستطيع الرؤية، احتفالًا بهدف محمد صلاح ضد نابولي، وصورت الكاميرات قيام ابن عمه بشرح ما حدث.

وقام ابن عمه الضرير بشرح كيفية دخول هدف صلاح في مرمى نابولي.

واحتضن القريبان البريطانيان بعضهما البعض بعد هدف صلاح، ونشر الكثيرون فيديو المشجعين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون مثالًا على الكيفية التي تقرب بها كرة القدم بين الناس.

وقال معلق على الفيديو، "هذا الشاب الضرير يحتفل بهدف صلاح بعد أن أخبره قريبه بما حدث.. إنه أمر رائع!.. حقًا هذه لعبة جميلة".

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