كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة ببداية تعاملات اليوم الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة في مستهل تعاملات، اليوم الخميس، وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس ٣٠" بنسبة 0.87% ليسجل 12968 نقطة. وصعد المؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.96% ليسجل 2134.9 نقطة، وارتفع المؤشر السبعيني "إيجي إكس 70" بنسبة 0.11% ليسجل 673.9 نقطة. كما ارتفع المؤشر "إيجي إكس 100" ليسجل 0.34% ليسجل 1685.5 نقطة.

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