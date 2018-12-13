كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - استقرار أسعار العملات الأجنبية اليوم .. والدولار بـ 17.96 جنيها

أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، لتسجل الورقة الخضراء نحو 17.8624 جنيهًا للشراء، و17.9564 جنيهًا للبيع.

وارتفع سعر اليورو الأوروبي مسجلا 20.4017 جنيهًا للشراء، 20.5092 جنيهًا للبيع، وتراجع الجنيه الإسترليني وبلغ نحو 20.5092 جنيهًا للشراء و22.7339 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر الفرنك السويسري نحو 18.0675 جنيهًا للشراء و18.1684 جنيهًا للبيع، بينما سجل 100 ين ياباني نحو 15.8574 جنيهًا للشراء و15.9437 جنيهًا للبيع.