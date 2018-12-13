كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - خطير جدا .. البدري فرغلي صباح اليوم : هذه تفاصيل تنظيم مؤتمر عام لاصحاب المعاشات ومشاركة السيسي

السيسي

خطير جدا .. البدري فرغلي صباح اليوم : هذه تفاصيل تنظيم مؤتمر عام لاصحاب المعاشات ومشاركة السيسي

خطير جدا .. البدري فرغلي صباح اليوم : هذه تفاصيل تنظيم مؤتمر عام لاصحاب المعاشات ومشاركة السيسي

خطير جدا .. البدري فرغلي صباح اليوم : هذه تفاصيل تنظيم مؤتمر عام لاصحاب المعاشات ومشاركة السيسي

اكد البدري فرغلي، رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات ان الرئيس السيسي يستمع دائمًا للشباب، لكننا تخطينا مرحلة الشباب في المؤتمرات التي تعقد كل فترة ، فلماذا لا يسمع لاصحاب المعاشات عن طريق عمل مؤتمر لها ، فنحن أكبر شرائح المجتمع المصري لاننا نمثل 40% .

واشار فرغلي في تصريحات صحفية له انه يؤيد بقوة دعوات البعض من اصحاب المعاشات المنتشرة علي مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تنظيم مؤتمر لهم على غرار مؤتمر الشباب؛ لبحث مشاكلهم