كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - تباين أسعار العملات العربية اليوم.. والريـال السعودي بـ 479 قرشا
أظهر أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تباين أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه.
وبلغ متوسط سعر الريـال السعودي نحو 4.7614 جنيهات للشراء و4.7863 جنيهات للبيع، بينما سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.8633 جنيهات للشراء و4.8886 جنيهات للبيع.
وارتفع سعر الدينار الكويتي مسجلًا نحو 58.7725 جنيهًا للشراء، و59.0962 جنيهًا للبيع، وبلغ سعر الدينار البحريني نحو 47.3611 جنيهًا للشراء و47.6847 جنيهًا للبيع.
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