كتب ياسر ابراهيم - الخميس 4 ربيع الثاني 1440 11:12 صباحاً - اغتصاب المحاميات - جرائم هزت الرأي العام - ملف كامل

ترصد البشاير عدد من الجرائم البشعة التي هزت الراي العام كله بشان اغتصاب المحاميات في مصر وجاءت على النحو التالي:

نأتي للقصة التى هزت مصر كلها خلال اليومين الماضين وهي اغتصاب محامية على يد سائق توكتوك

تعرضت محامية مصرية ثلاثينية، للاغتصاب، على يد سائق "توك توك" و3 من أصدقائه، بعد تخديرها، وتركها في مكان مهجور بحالة إعياء شديد بمنطقة الهرم في محافظة الجيزة.

وبحسب بيان لوزارة الداخلية في مصر نقلته "إرم"، تقدمت المحامية ببلاغ ضد السائق، روت فيه تفاصيل الواقعة، التي بدأت باستقلالها "توك توك" للعودة إلى المنزل بعد زيارتها لإحدى صديقاتها.

وقالت المحامية إن سائق الـ "توك توك" تحرك لتوصيلها، وقد بدأ يتابعها بنظراته، وسرعان ما حاول أن يتجاذب معها أطراف الحديث دون أن توليه اهتمامًا.

وأضافت أن السائق توقف لشراء بعض الأشياء في طريقه، ثم عرض عليها زجاجة عصير، اكتشفت فيما بعد أنه وضع فيها المخدر لتخديرها.

وتابعت أنها فوجئت بـ3 شباب ينضمون للسائق، ثم خطفوها إلى مكان مهجور خلف أحد الفنادق بالهرم، وتناوبوا على اغتصابها ثم تركوها.

وبعد التحريات، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على المتهم، والذي اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن أصدقائه وتولت النيابة العامة التحقيق.

يذكر أن مصر تشهد حملات شرسة ضد دراجة "التوك توك"، وصلت إلى دعوات برلمانية لمنعه، بعد تضييق الخناق على استيراده من الخارج، فيما دعا آخرون لضرورة ترخيصه لضمان سلامة الركاب، وذلك على خلفية تورط سائقيه في قضايا خطف أطفال واغتصاب، تكررت بصورة مرعبة في الآونة الأخيرة.

ثم نتحول للقصة الثانية: وهي اغتصاب محامية في طنطا داخل مكتبها

قررت نيابة قسم أول طنطا اليوم الخميس حبس عاطل 4 أيام، على ذمة التحقيق اغتصب محامية داخل مكتب تعمل به، بعد توثيقها أثناء غياب صاحب المكتب، كما قررت عرض المجني عليها على الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وإعداد تقرير طبى حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بالغربية تمكنت من كشف غموض الواقعة، وتبين من تحريات فريق البحث الجنائي أن وراء الواقعة عاطلا يدعى (أ.ع- 32 سنة) ومقيم بقرية شبرابيل مركز السنطة وأضافت التحريات أنه توجه لمكتب المحامى "ح. س" بأول طنطا، ولم يجده بالمكتب وتصادف وجود محامية تعمل بالمكتب، حيث فوجئت بالمتهم يدخل عليها المكتب ويسأل عن صاحب المكتب لتوكيله في قضية مخدرات لشقيقه، الذى تم القبض عليه فى أحد الأكمنة.

وعندما أبلغته بعدم وجود المحامى طلب منها إحضار كوب من الماء، وغافلها وقام بغلق المكتب وقام بتكميم فمها ببلاستر كان بحوزته وقام بإخراج حبل ووثقها به وقام بالاعتداء عليها ثم هرب.

تم وضع خطة للكشف عن المتهم وبسؤال بواب العمارة أدلى بأوصاف المتهم وتم التوصل إلى الجانى ومحل إقامته والقبض عليه وبمواجهته بالتحريات اعترف تفصيليا بارتكاب الواقعة، فحرر محضر رقم 6480 إدارى أول طنطا وأخطرت النيابة، التي أصدرت قرارها السابق.

ونتحول لقصة أخري أكثر بشاعة وهي اغتصاب محامية على يد قاضيان:

حددت محكمة جنايات الجيزة جلسة 7 مايو المقبل للإطلاع على تقرير الطب الشرعى فى قضية القضاة المتهمين باغتصاب محامية بعد استدراجهاإلى أحد المنازل. صدر القرار برئاسةالمستشار محمد عبد الرحيم إسماعيل وعضوية معتز مصطفى وصلاح محمد .

حضرالمتهمان لأول مرة اليوم إلى جلسة المحاكمة وأكدا أنهما توجها إلى مصلحة الطب الشرعى وذلك لأخذ عينات منهما وتحليلها لمضاهاتها بالآثار التى تم العثور عليها فى مسرح الجريمة . كانت المحكمة قضت غيابيا بالسجن المؤبد على قاضيين لاتهامهما باستدراج طالبة حقوق لشقة أحدهما وتناوبا الاعتداء عليها مع صديقهما لمدة 5 ساعات.

جاء فى تحقيقات القضية رقم 11178 لسنة 2007 جنايات العمرانية، أن "إسلام .أ" ويعمل قاضيا بإحدى الهيئات القضائية الهامة، كان يقوم بالتدريس فى برنامج التعليم المفتوح بجامعة عين شمس، وتعرف على إحدى طالباته بالفرقة الثانية، وطلبت منه مساعدتها فى استذكار دروسها، وتطورت العلاقة بينهما إلى علاقة عاطفية.

قالت المجنى عليها فى التحقيقات "إن القاضى المتهم أخفى عنها عمله فى القضاء وظنت أنه أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس وعندما توطدت العلاقات بينهما، بدأ فى كتابة الملخصات لها ومقابلتها خارج الجامعة، وفى أحد الأيام اتصل بها، وطلب مقابلتها كى يسلمها ملخصات دراسية، وبالفعل توجهت إليه، واقترح عليها الذهاب إلى مكتب محام صديق له للجلوس فيه، وهناك فتح لهما الباب آخر، "كان هو المتهم الثانى "أحمد .ف" الذى يعمل قاضيا بإحدى المحاكم الابتدائية"، وأغلق الباب، ثم شربا خمرا، وتناوبا الاعتداء على الطالبة من الساعة العاشرة وحتى الثالثة ليلا، قبل أن يتركاها تغادر الشقة.

ذكرت التحقيقات أن الطالبة انتابتها حالة هستيرية على باب العمارة، وانخرطت فى نحيب شديد، فحضر البواب، وتجمع المارة والجيران، واتصلوا بشرطة النجدة، وتضيف التحقيقات أن ضباط قسم العمرانية تحفظوا على ملابس المجنى عليها، ثم أمرهم مدير أمن الجيزة بالعودة للشقة، وعندما عادوا إلى الشقة محل الواقعة، لم يفتح لهم أحد، فلم يقتحموها لعدم وجود إذن من النيابة العامة بدخولها، وأحالت النيابة المجنى عليها وملابسها للطب الشرعى، فتبين أنها لا تزال بكرا، مع وجود آثار لثلاثة رجال على ملابسها، وأن روايتها للأحداث صحيحة، وطلب الطب الشرعى إرسال المتهمين للطب الشرعى لأخذ عينة من دمائهم، للوقوف على ما إذا كانت الآثار تخصهم .

وأمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بتحرير مذكرات لرفع الحصانة عن القضاة ، ووافق مجلس القضاء الأعلى على رفع الحصانة عنهما .

وأكدت التحقيقات انه بعد فصل القاضيين "إسلام" و"أحمد"، استدعتهما النيابة، وحققت معهما فأنكرا الواقعة، وادعيا كذب المجنى عليها، فأحالتهما النيابة للطب الشرعى، لكنهما رفضا أخذ عينة من دمائهما لتحليلها، فأمر النائب العام بإحالتهما لمحكمة الجنايات .

وأوضح ملف القضية، أنه عقب إحالة القاضيين لمحكمة الجنايات، هربا إلى جهة غير معلومة، ولم يحضرا جلسة محاكمتهما، فصدر الحكم بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، وتبين من واقع تحقيقات التفتيش القضائى أن القاضى "إسلام"، سبق اتهامه فى قضيتين صدر فيهما حكم ضده بحبسه 6 شهور بتهمة إصابته لمواطن صدمه بسيارته .

وجاء فى التحقيقات أن القاضى المتهم كان يسير عكس الاتجاه، وصدم بسيارته محمد فكرى "26 سنة- مساعد كهربائى فى شركة بحرية" عند الكيلو 22 على طريق إسكندرية ـ مطروح، وأصابه بارتجاج فى المخ، ونزيف بالأذن اليمنى، وبكسر فى عظام الساق اليمنى.

كما تورط ذات القاضى فى نزاع على إيجار عقار فى حى العجوزة، وتبادل الطرفان تحرير المحاضر والشكاوى فى حى العجوزة وقسم شرطة العجوزة، على مدار أكثر من 10 سنوات.

وحررت جارته "عبير" مع شقيقاتها محضرا أكدن فيه أنه اقتحم الشقة وكسر بابها، ووجه إليهن السباب، وعندما نهرته إحداهن، قال لها: "أنا أعمل اللى أنا عاوزه، وما أسمعش منكم نفس".

وحاولت السيدات، كما جاء فى أوراق القضية، إخراجه بالقوة، وبدأن فى الصراخ والاستغاثة، فكسر زجاجة مياه غازية كبيرة، ورماها على إحداهن، فأصيبت فى الحال بقطع سطحى بقدمها اليسرى .

وعلى أصوات الصراخ والاستغاثة تجمع عشرات المواطنين أسفل العقار، فقفز القاضى المتهم عبر السطح إلى أحد العقارات المجاورة مبتعدا عن المواطنين الغاضبين الذين صعدوا أعلى العقار لاستطلاع الموقف .

ثم توجه "إسلام" على الفور إلى قسم شرطة العجوزة، وحرر المحضر 20763 لسنة 2005، بأن "عبير" وشقيقاتها قمن باحتجازه داخل شقتهن بالدور الرابع، ولم يتم الفصل فى النزاع بين الطرفين حتى الآن .

يذكر أن المتهم إسلام هو الذى قام بعمل إعادة إجراءات لحكم المؤبد فى البداية ثم حضر المتهم الثانى بعده وسلك نفس المسلك .

ونأتي لقصة مفزعة أخري وهي اغتصاب محامية في الجيزة

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة قاضٍ سابق والمتهم باغتصاب محامية بعد استدراجهاإلى منزله لجلسة 12 مارس للاطلاع على تحليل الـ dnaالخاص بالمتهم. صدر الحكم برئاسةالمستشار محمد عبد الرحيم إسماعيل وعضوية معتز مصطفى وصلاح محمد وأمانة سر سيد الوحش وسيد حجاج.

كانت المحكمة قضت غيابيا بالسجن المؤبد على قاضيين لاتهامهما باستدراج طالبة حقوق لشقة أحدهما وتناوبا الاعتداء عليها مع صديقهما لمدة 5 ساعات.

جاء فى تحقيقات القضية رقم 11178 لسنة 2007 جنايات العمرانية، أن "إسلام السيد" ويعمل قاضيا بإحدى الهيئات القضائية الهامة، كان يقوم بالتدريس فى برنامج التعليم المفتوح بجامعة عين شمس، وتعرف على إحدى طالباته بالفرقة الثانية، وطلبت منه مساعدتها فى استذكار دروسها، وتطورت العلاقة بينهما إلى علاقة عاطفية.

وقالت المجنى عليها فى التحقيقات: إن القاضى المتهم أخفى عنها عمله فى القضاء. وظنت أنه أحد أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس. وعندما توطدت العلاقات بينهما، بدأ فى كتابة الملخصات لها ومقابلتها خارج الجامعة، وفى أحد الأيام اتصل بها، وطلب مقابلتها كى يسلمها ملخصات دراسية، وبالفعل توجهت إليه، واقترح عليها الذهاب إلى مكتب محام صديق له للجلوس فيه، وهناك فتح لهما الباب آخر، "كان هو المتهم الثانى "أحمد" الذى يعمل قاضيا بإحدى المحاكم الابتدائية"، وأغلق الباب، ثم شربا خمرا، وتناوبا الاعتداء على الطالبة من الساعة العاشرة وحتى الثالثة ليلا، قبل أن يتركاها تغادر الشقة.

وذكرت التحقيقات أن الطالبة انتابتها حالة هستيرية على باب العمارة، وانخرطت فى نحيب شديد، فحضر البواب، وتجمع المارة والجيران، واتصلوا بشرطة النجدة، وتضيف التحقيقات أن ضباط قسم العمرانية تحفظوا على ملابس المجنى عليها، ثم أمرهم مدير أمن الجيزة بالعودة للشقة، وعندما عادوا إلى الشقة محل الواقعة، لم يفتح لهم أحد، فلم يقتحموها لعدم وجود إذن من النيابة العامة بدخولها، وأحالت النيابة المجنى عليها وملابسها للطب الشرعى، فتبين أنها لا تزال بكرا، مع وجود آثار لثلاثة رجال على ملابسها، وأن روايتها للأحداث صحيحة، وطلب الطب الشرعى إرسال المتهمين الثلاثة للطب الشرعى لأخذ عينة من دمائهم، للوقوف على ما إذا كانت الآثار تخصهم .

وأمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بتحرير 3 مذكرات لرفع الحصانة عن القضاة ، ووافق مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن القاضى الأول، ورفض المجلس الخاص رفع الحصانة عن الباقيين، وأحالهما إلى مجلس تأديب، عاقب أحدهما بالفصل من الخدمة، بينما لا يزال ينظر فى تأديب الثالث "عماد" .

وأكدت التحقيقات انه بعد فصل القاضيين "إسلام" و"أحمد"، استدعتهما النيابة، وحققت معهما فأنكرا الواقعة، وادعيا كذب المجنى عليها، فأحالتهما النيابة للطب الشرعى، لكنهما رفضا أخذ عينة من دمائهما لتحليلها، فأمر النائب العام بإحالتهما لمحكمة الجنايات .

وأوضح ملف القضية، أنه عقب إحالة القاضيين لمحكمة الجنايات، هربا إلى جهة غير معلومة، ولم يحضرا جلسة محاكمتهما، فصدر الحكم بمعاقبتهما بالسجن المؤبد، وتبين من واقع تحقيقات التفتيش القضائى أن القاضى "إسلام"، سبق اتهامه فى قضيتين صدر فيهما حكم ضده بحبسه 6 شهور بتهمة إصابته لموطن صدمه بسيارته .

وجاء فى التحقيقات أن القاضى المتهم كان يسير عكس الاتجاه، وصدم بسيارته محمد فكرى "26 سنة- مساعد كهربائى فى شركة بحرية" عند الكيلو 22 على طريق إسكندرية ـ مطروح، وأصابه بارتجاج فى المخ، ونزيف بالأذن اليمنى، وبكسر فى عظام الساق اليمنى.

كما تورط ذات القاضى فى نزاع على إيجار عقار فى حى العجوزة، وتبادل الطرفان تحرير المحاضر والشكاوى فى حى العجوزة وقسم شرطة العجوزة، على مدار أكثر من 10 سنوات.

وحررت جارته "عبير" مع شقيقاتها محضرا أكدن فيه أنه اقتحم الشقة وكسر بابها، ووجه إليهن السباب، وعندما نهرته إحداهن، قال لها: "أنا أعمل اللى أنا عاوزه، وما أسمعش منكم نفس".

وحاولت السيدات، كما جاء فى أوراق القضية، إخراجه بالقوة، وبدأن فى الصراخ والاستغاثة، فكسر زجاجة مياه غازية كبيرة، ورماها على إحداهن، فأصيبت فى الحال بقطع سطحى بقدمها اليسرى .

وعلى أصوات الصراخ والاستغاثة تجمع عشرات المواطنين أسفل العقار، فقفز القاضى المتهم عبر السطح إلى أحد العقارات المجاورة مبتعدا عن المواطنين الغاضبين الذين صعدوا أعلى العقار لاستطلاع الموقف .

ثم توجه "إسلام" على الفور إلى قسم شرطة العجوزة، وحرر المحضر 20763 لسنة 2005، بأن "عبير" وشقيقاتها قمن باحتجازه داخل شقتهن بالدور الرابع، ولم يتم الفصل فى النزاع بين الطرفين حتى الآن يذكر أن المتهم إسلام هو الذى قام بعمل إعادة إجراءات للحكم فقط .